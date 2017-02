Kreis Heinsberg.

Was für ein Glück für den Kreis Heinsberg, dass vor drei Jahren der erste Prinzenempfang gefeiert wurde. „Ich habe damals mit Engelszungen geredet, in Aachen blicken wir in diesem Jahr auf den 54. Empfang“, erinnerte sich lachend Reiner Spiertz, Präsidenten des VKAG (Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise) an Gespräche mit Landrat Stephan Pusch.