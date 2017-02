Waldfeucht.

Im Vöchter Land ist vieles anders. Dort braucht man keinen Karnevalsverein, um in der fünften Jahreszeit fröhlich zu sein. Da lädt der Ortsring Waldfeucht zum großen karnevalistischen Frühschoppen ein, um den „Vöchter“ Prinz 2017 zu proklamieren. In Waldfeucht ist der Prinz nur an den drei tollen Tagen im Einsatz, das ist Tradition.