Selfkant-Höngen.

„Back to school“ – unter diesem Titel startete das zweite Open-Air-Konzert am Jugendtreff Alte Schule in Selfkant-Höngen. In Kooperation mit dem Kulturverein Selfkant veranstalteten die Jugendlichen auf dem Schulhof der ehemaligen Volksschule mit drei Live-Bands ein stimmungsvolles Abendprogramm.