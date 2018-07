Hückelhoven - Obstlaster kippt in Abfahrt Hückelhoven-Ost um

Hückelhoven.

Wegen eines Verkehrsunfalls musste die Abfahrt Hückelhoven-Ost der Autobahn 46 in Richtung Heinsberg am Donnerstag zwischen 15.35 und 21 Uhr gesperrt werden. Ein mit Obst beladener Lastwagen war nach Angaben der Autobahnpolizei in der Rechtskurve umgekippt und hinter der Leitplanke auf der Seite liegengeblieben.