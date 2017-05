Mönchengladbach/Kreis Heinsberg.

„Local Emotion am Niederrhein“: Unter dieser Überschrift will die Niederrhein Tourismus GmbH das Profil der Region zukünftig weiter schärfen. Was sich dahinter verbirgt, wurde den Partnern und Betrieben nun bei einer Auftaktveranstaltung im Haus Erholung in Mönchengladbach vorgestellt.