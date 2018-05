Erkelenz.

Was als Party für Freunde seinen Anfang nahm, hat im vorigen Jahr rund 15.000 Besucher nach Hohenbusch gelockt. Dort ist das Festival Electrisize seit sechs Jahren im August zu Hause. Immer am zweiten Augustwochenende wird der an sich beschauliche und geschichtsträchtige Ort vor den Toren von Erkelenz zur Pilgerstätte der Techno- und Electronic-Fans. Am 10. und 11. August ist es wieder soweit.