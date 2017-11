Neujahrskonzert mit Junger Philharmonie Köln

Übach-Palenberg. Das traditionelle Neujahrskonzert der Anton-Heinen-Volkshochschule und der Stadt Übach-Palenberg findet am Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, in der Aula des Pädagogischen Zentrums in Übach-Palenberg statt. Zu Gast ist einmal mehr die Junge Philharmonie Köln mit ihrem Dirigenten Volker Hartung und internationalen Solisten.

Neben klassischen Strauß-Highlights wie dem Frühlingsstimmen-Walzer, der Donner-und-Blitz-Polka oder „An der schönen blauen Donau“ werden auch Werke von Verdi, Dvorak, Grieg, Paganini und Tschaikowsky von den jungen Virtuosen des Orchesters präsentiert.

Eintrittskarten sind ab 15. November sowohl online unter www.kulturpur-info.de als auch in diesen Vorverkaufsstellen erhältlich: Servicestelle des Rathauses, Lotto-Toto-Schneidersmann, Reisebüro Lengersdorf-Gatzos und Buchhandlung Funken in Übach-Palenberg, Buchhandlung Lyne von de Berg, House of Music und Bürgerbüro des Rathauses in Geilenkirchen, Buchhandlung Gollenstede, Bürger-Service-Center des Kreishauses und VHS in Heinsberg, Buchhandlung Wild und Schreibwaren Hansen in Hückelhoven, „Alles in Maaßen“, Buchhandlungen Wild und Viehausen in Erkelenz sowie Buchhandlung Kirch und Reisebüro Scholz in Wegberg.