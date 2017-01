Neues Unternehmens-Netzwerk will Energiebilanzen verbessern

Aachen/Kreis Heinsberg. Acht Betriebe aus der Region haben sich zum Energie-Effizienz-Netzwerk für Unternehmen der Region Aachen zusammengeschlossen. In dem von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen getragenen Verbund sollen sich die Energie­experten der jeweiligen Betriebe drei Jahre lang unter fachkundiger Anleitung austauschen und dadurch die Energiebilanz in ihren Unternehmen weiter verbessern.

Die acht Unternehmen im Überblick Aixtron SE, Herzogenrath, Maschinenbau für Halbleiterindustrie Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG, Stolberg, Herstellung von Halbzeugen aus Kupfer und Kupferlegierungen Gascogne Flexible Germany GmbH, Linnich, Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe Kraft-Schlötels GmbH, Wassenberg, Herstellung von Druckerzeugnissen, Großdruckerei Leoni Kerpen GmbH, Stolberg, Herstellung von Glasfaserkabeln Lumileds Germany GmbH, Aachen, Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten Nivelsteiner Sandwerke und Sandsteinbrüche GmbH, Herzogenrath, Gewinnung von Kies und Sand Toho Tenax Europe GmbH, Heinsberg, Herstellung von Chemiefasern, Kohlenstofffasern

Zu den acht beteiligten Unternehmen gehören mit Kraft-Schloetels und Toho Tenax Europe zwei aus dem Kreis Heinsberg.

„Das hohe Engagement der Betriebe in der Region belegt, was die Industrie leistet, um Klimaschutzanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig im Wettbewerb zu bestehen“, erklärte IHK-Geschäftsführerin Anke Schweda. Dies müsse im Sinne einer „gesteigerten Industrieakzeptanz“ honoriert und in der Politik wie in der Öffentlichkeit bewusster werden.

„Wir haben schon einiges optimiert“, so Michael Keßler, Geschäftsführer der in Stolberg ansässigen Leoni Kerpen GmbH: „Jetzt wollen wir durch Benchmarking und Erfahrungsaustausch sehen, wo wir stehen und was noch möglich ist.“

Die teilnehmenden Industriebetriebe stammen nach Angaben der IHK aus unterschiedlichen Branchen und weisen einen nennenswerten Energieverbrauch auf. Als erste Ansätze sehen die Unternehmen die Optimierung von Pumpen, Kühlkreisläufen und Heizsystemen ebenso wie die Nutzung von Abwärme und die Verbesserung der Infrastruktur.

Die Moderation und die fachliche Begleitung der Netzwerktreffen übernimmt Professor Dr. Isabel Kuperjans vom Institut Nowum-Energy der Fachhochschule Aachen.

Der Zusammenschluss ist einer von derzeit 106 im Zuge der bundesweiten Initiative Energieeffizienz-Netzwerke. Im Dezember war bereits das ebenfalls in der ­Trägerschaft der IHK Aachen stehende Energienetzwerk Düren an den Start gegangen.