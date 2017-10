Neues Tourismusangebot im Kreis Heinsberg: West-Bike-Route ist bald fertig

Kreis Heinsberg. In diesen Oktobertagen tut sich etwas in Sachen touristischer Infrastruktur im Heinsberger Land. Aufmerksamen Beobachtern dürfte nicht entgangen sein, dass an verschiedenen Stellen der Region derzeit neue Radler-Rastplätze mit Ladeschränken für E-Bikes installiert und eine neue Routenmarkierung in das vorhandene Radwegenetz der Region integriert werden.

Routen-Faltblatt steht auf der neuen Homepage Auf der Webseite www.west-bike-route.de kann auch die Faltkarte zur Route schon heruntergeladen werden. Rastplätze mit Ladeschrank und Infostelen entlang der West-Bike-Route: inErkelenz: Johannismarkt; Gangelt: Infocenter (Am Freibad);Geilenkirchen: Synagogenplatz; Heinsberg: Lago Laprello (Am Bootshaus); Hückelhoven: Breteuilplatz; Selfkant: Zehntscheune (Millen); Übach-Palenberg: Rathausplatz; Waldfeucht: Marktstraße; Wassenberg: Am Roßtor; Wegberg: Zum Thomeshof. Die Einrichtung der Route mit dem ursprünglichen Projekttitel velo+ wurde aus Fördermitteln von Bund und Land finanziert, die federführende Organisation der infrastrukturellen Komponenten des Projektes hat in Abstimmung mit den Kommunen die Kreisverwaltung Heinsberg, während die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg für das Marketing verantwortlich ist.

Hintergrund ist die Fertigstellung eines rund 200 Kilometer langen Radrundweges durch den Kreis Heinsberg, der unter dem Namen West-Bike-Route fortan als neuer Baustein das touristische Angebot des Heinsberger Landes ergänzen wird.

Der Rundkurs verbindet alle zehn Zentren der Städte und Gemeinden im Kreis Heinsberg und bietet nicht nur für die stetig und rasant steigende Zahl an E-Bike-Fahrerinnen und -fahrern die Infrastruktur. An zehn Rastplätzen entlang der Route sollen diese künftig Pause machen und dabei im Bedarfsfall die Akkus Ihrer E-Bikes kostenlos aufladen können. Aber auch Radler ohne Motorunterstützung können die steigungsarme Strecke genießen.

Und so blickt man bei der WFG, die mit ihrer neuen Abteilung „Heinsberger Land“ seit diesem Jahr das touristische Marketing für die Region führt, hoffnungsvoll in die Zukunft. Geschäftsführer Ulrich Schirowski : „Mit der West-Bike-Route können wir bald eine zielgruppenspezifische Ansprache mit einem attraktiven neuen Angebot in unserem Schwerpunktthema Radtourismus angehen.“

Dazu wurde eine eigene Webseite erstellt und unter anderem eine kostenlose Faltkarte entwickelt, die rechtzeitig zum Saisonauftakt im Frühjahr zur Vermarktung der Route beitragen wird. Apropos Frühjahr 2018: Für diesen Zeitraum hat man sich eine publikumswirksame offizielle Eröffnung der Route vorgenommen.

Bis dahin kann natürlich schon entlang der Strecke geradelt werden - bevor jedoch alles steht und angeschlossen ist, vergehen aber voraussichtlich noch einige Wochen.