Wie geht es in der Stadt Wegberg weiter?

Auch nach der Schließung des Krankenhauses in Wegberg wird der Notarztwagen dort an der Birken­allee stationiert bleiben. Dies erklärte Ralf Rademacher, Geschäftsführer der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH.

Die gemeinnützige Gesellschaft des Kreises hatte nach Rademachers Angaben jahrelang einen Gestellungsvertrag für den Notarzt mit der St.-Antonius-Klinik, der aber Ende Januar ausgelaufen sei. Seitdem sei an diesem Standort in Wegberg nun ständig ein eigener Notarzt vom Rettungsdienst einsatzbereit.

Die Rettungswache mit einem Rettungswagen befindet sich in Wegberg an der Maaseiker Straße. Um dort auch Notarzt samt Notarzt­einsatzfahrzeug unterzubringen, müsste ein Anbau erfolgen. Daran werde im Moment aber nicht gedacht, so Rademacher.