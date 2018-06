Neue Kinder-Notdienstpraxis in Rheydt auch für Kreis Heinsberg da Letzte Aktualisierung: 13. Juni 2018, 15:33 Uhr

Mönchengladbach / Kreis Heinsberg. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein etabliert zum 1. Juli eine neue zentrale kinderärztliche Notdienstpraxis am Elisabeth-Krankenaus in Mönchengladbach-Rheydt. Im Falle akuter Beschwerden kann dort ab Juli täglich am Abend, nachts oder am Wochenende der diensthabende Kinderarzt aufgesucht werden.