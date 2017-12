Heinsberg - Musiker begeistern Zuhörer und unterstützen „Wir für Ruanda“

Heinsberg. Mehr als 30.000 Euro haben die Musiker mit ihren jeweils zwei Konzerten im Advent in der Kirche St. Martini in Orsbeck und in der Klosterkirche Maria Lind in Braunsrath für den Oberbrucher Hilfsverein „Wir für Ruanda“ gesammelt.

Zum neunten Mal stellten sie sich auch in diesem Advent in den Dienst der guten Sache: Birgit Cleef (Sopran), Felizitas Blome (Sopran und Flöte), Susanna Jochims (Alt), Robert Schmitz (Tenor und Gitarre), Heinz-Gerd Sentis (Bariton und Flöte) sowie Arnold Schmitz (Bass). Begleitet wird die Gruppe von Sabrina Skoda (Orgel und Klavier). Robert Schmitz gehört zudem zur Bläsergruppe im Konzert, der sich darüber hinaus Jan Schröder, Thimo Sturmann und Mathias Vieten angeschlossen haben. Zu Gehör brachten sie wie hier in Orsbeck klassisch-kirchliche, moderne und weihnachtliche Stücke.