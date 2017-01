Musik zum Gedenken an Anton Heinen Letzte Aktualisierung: 25. Januar 2017, 13:17 Uhr

Kreis Heinsberg. Die Anton-Heinen-Volkshochschule veranstaltet am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Wegberg-Rickelrath das traditionelle Konzert in Erinnerung an ihren Namensgeber.