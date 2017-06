Jubiläumsbigband Jazzlive lädt zu einem Open-Air-Konzert am 8. Juli ein

25 Jahre auf dem Weg und kein bisschen müde: So könnte der musikalische Werdegang der Bigband Jazzlive von der Kreismusikschule Heinsberg bezeichnen, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass lädt die Bigband am Samstag, 8.Juli, um 20 Uhr zu einem Open-Air-Konzert mit Party auf den Vorplatz des Musikschulgebäudes im Übach-Palenberger Stadtteil Marienberg an der Schulstraße 38 ein.

Jazzlive will dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit Jazz-Standards und Hits aus Pop und Rock, Heißem vom Grill, Kühlem vom Fass und zu später Stunde einer Feuer-Show präsentieren.

Die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Rainer Tegt­meyer hoffen auf zahlreiche Besucher.