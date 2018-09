Gangelt.

Wenn die Diplomatie nicht mehr greift, dann gibt es am Ende eine flächendeckende Keilerei. Mit Blick auf die Lage in der Welt hat sich also nicht so viel verändert vom Mittelalter bis heute. Allerdings floss bei den Feldschlachten im Rahmen des neunten Gangelter Ritterfestes so gut wie kein Blut – das ganze Spektakel diente nur der Unterhaltung des Publikums.