Kreis Heinsberg - Mit der Hilfe von Regionalkantor Winfried Kleinen Kirchenmusiker werden

Kreis Heinsberg. Kirchenmusik spricht nicht nur Gottesdienstbesucher an, sondern oft auch andere musikalisch Interessierte.

Wer den Wunsch hat, selbst aktiv zu werden und das Orgelspiel zu erlernen oder sich im Bereich Chorleitung weiterzubilden, dem bietet das Bistum Aachen in Zusammenarbeit mit Winfried Kleinen, dem Regionalkantor der Region Heinsberg, heimatnah eine Qualifizierung im Bereich Kirchenmusik an, die sogenannte C-Ausbildung. In einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren können sich ­Orgel- und Chorbegeisterte ab dem 16. Lebensjahr zu Kirchenmusikern im Nebenamt ausbilden lassen. Dabei stehen je nach Neigung und Interesse drei Optionen zur Auswahl: Chorleiterausbildung, Organistenausbildung oder Kombination der beiden.

Der Unterricht wird dabei so individuell gestaltet, dass er sehr gut neben einer schulischen oder beruflichen Tätigkeit wahrgenommen werden kann. Die fachpraktische Unterweisung am Instrument oder im Chor erfolgt im Kreis Heinsberg durch den Regionalkantor Winfried Kleinen. Darüber hinaus finden an einem Samstag im Monat Lehrveranstaltungen in Aachen statt. Die C-Ausbildung bietet somit auch Frauen in der Familienphase oder Berufsrückkehrern ideale Möglichkeiten, um sich neue Berufs- und Arbeitsfelder zu erschließen.

Der Interessierte muss für die Ausbildung zum C-Kirchenmusiker neben Grundkenntnissen in Musiktheorie Fertigkeiten im Klavierspiel vorweisen. Bei einem Vorgespräch mit dem Regionalkantor und bei der Aufnahmeveranstaltung am 29. September wird jeder Kandidat individuell bewertet und dann geklärt, wie der Unterricht gestaltet wird. Regionalkantor Winfried Kleinen steht für weitere Informationen unter 02432/9347481 zur Verfügung. Ebenfalls gibt es Infos auf der Homepage des Bistums Aachen (Stichwort Kirchenmusik).