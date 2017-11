Kreis Heinsberg.

„Was hat Euch am besten gefallen?“ „Die Kugelbahn!“ So lautete die fröhliche Antwort der meisten Kinder, die am Montag mit ihren Erzieherinnen und Lehrerinnen die Filiale der Kreissparkasse in Heinsberg besuchten. Für zwei Wochen haben dort im großen Veranstaltungsraum auf der dritten Etage mehr als 20 Stationen des sogenannten ­Mini-Mathematikums Einzug gehalten.