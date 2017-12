Kreis Heinsberg - Meisterkonzerte in der Stadthalle Erkelenz

Kreis Heinsberg. Für die letzten vier der sieben Meisterkonzerte in der Stadthalle Erkelenz bietet die Volkshochschule des Kreises Heinsberg ein Probeabonnement zu einem günstigen Preis an: für 40 Euro, ermäßigt 30 Euro, können vier hochkarätig besetzte klassische Konzerte erlebt werden. Die Konzerte finden immer montags um 20 Uhr statt.

Den Anfang machen am 26. Februar die Zagreb Soloists, diese gehören zu den angesehensten Ensembles ihrer Art. Als musikalische Botschafter Kroatiens begeisterten sie ihr Publikum bisher bei über 3000 Konzerten auf allen Kontinenten. Unter Leitung des Konzertmeisters Sreten Krstíc werden Werke von Glazunov, Rachmaninoff, Shostakovich und Tschaikowsky präsentiert.

Am 19. März ist auf vielfachen Wunsch wieder die Junge Philharmonie Ukraine mit ihrem Dirigenten Georg Mais zu Gast. Das Orchester wird von Johannes Nies auf dem Klavier begleitet. Der preisgekrönte Pianist gastierte bei namenhaften Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival oder den Ettlinger Schlossfestspielen.

Das junge Fukio Ensemble gastiert am 23. April mit Werken von Dvórak, Donizetti, de Falla und Hoffmann. Das preisgekrönte Ensemble setzt sich seit 2007 intensiv mit der Kammermusikliteratur für Saxofon auseinander und tritt in Spanien, England und Deutschland auf.

Einen festlichen Abschluss der diesjährigen Reihe bildet der Auftritt des Sinfonieorchesters Aachen zusammen mit dem aus Moskau stammenden Geiger Yuri Revich am 14. Mai. Yuri Revich erhielt viele internationale Preise. Seit 2016 spielt er auf einer Stradivari aus dem Jahr 1709. Bereits in der vergangenen Konzertsaison erfreute sich das Sinfonieorchester Aachen äußerster Beliebtheit bei dem Publikum der Meisterkonzertreihe. In 2018 stehen Werke von Grieg, Mendelsohn und Schubert auf dem Programm.

Das Probeabonnement kann über die VHS, Telefon 02452/134316, vhs@kreis-heinsberg.de, bestellt werden. Weitere Infos gibt es im Programmheft und online.