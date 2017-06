Maxi Boyz und Fußballgöttinnen beim ­Talentwettbewerb

Kreisschulsportfest im Tischtennis

Im Tischtennis wird das Kreisschulsportfest für die Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2004 bis 2007) am kommenden Montag, 26. Juni, von 9.30 bis circa 14 Uhr in der Dreifach-Sporthalle in Wegberg ausgetragen. Maximilian- Kolbe-Gymnasium Wegberg, Cusanus-Gymnasium Erkelenz und Gesamtschule Gangelt-Selfkant sind mit von der Partie.