Hückelhoven. Im Rahmen der Reihe „Hückelhoven macht Kultur“ gastieren die beiden Comedians Margie Kinsky und Bill Mockridge erstmals als Duo in der Stadt Hückelhoven, in der Aula des Gymnasiums. Mit dem Programm „Hurra, wir lieben noch!“ ist das Paar dort am Mittwoch, 11. April, um 20 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr) zu erleben.

Präsentiert wird die Veranstaltung von der Stadt Hückelhoven in Zusammenarbeit mit Rurtal-Produktion und McDonald’s Hückelhoven. Der Vorverkauf läuft in den Servicestellen des Zeitungsverlages Aachen, im Stadtbüro Hückelhoven, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter Telefon 02431/1718 sowie im Internet unter www.rurtal-­produktion.de.