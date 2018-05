Heinsberg.

Viele prominente Persönlichkeiten wie Franz Beckenbauer oder Claudia Schiffer besitzen schon Werke des Österreichers Horst Kordes. Jetzt ist der bekannte Maler, der inzwischen in Schwalmtal lebt, mit rund zwei Dutzend großformatigen Gemälden im Gebäude der Volksbank an der Siemensstraße in Heinsberg zu Gast.