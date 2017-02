Erste Pokalrunde am Mittwoch

Alle 13 Teams der 1. und 2. Kreisliga spielen am Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr, in der Wassenberger Gaststätte Zur Rennbahn in der ersten Skat-Kreispokal-Runde beim Kreispokalsieger 2016, SC Myhl 1. Acht Teams können sich für das Pokal-Halbfinale am 6. Juni qualifizieren.