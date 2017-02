Kreis Heinsberg.

Die Freude war groß, als Jan Pfülb als Schulleiter des Berufskollegs in Erkelenz insgesamt 18 jungen Damen die Teilnahmebescheinigungen an den diesjährigen Mädchenschnuppertagen überreichte. Die Schülerinnen kamen von der Ganztagshauptschule In der Schlee in Hückelhoven und von der Realschule in Ratheim.