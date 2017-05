Selfkant-Höngen.

Zeitgleich gegen das Pokalendspiel in Berlin und bestes Grillwetter mit einer Lesung anzutreten, das war eine mutige Entscheidung, die nicht belohnt wurde. So war es nicht verwunderlich, dass die Veranstalter der Lesung des Buches „Kindheitserinnerungen“ mit Walter Bienen im Kulturhaus in Höngen nur wenige Besucher begrüßen konnten.