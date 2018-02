Kreis Heinsberg - Lebenshilfe präsentiert zweites Kochbuch in leichter Sprache

Kreis Heinsberg. Der Familien unterstützende Dienst der Lebenshilfe Heinsberg hat einen neuen Band der „Kochwerkstatt“ veröffentlicht, eine Rezeptsammlung in leichter Sprache mit zahlreichen Bildern. Bereits seit 2010 treffen sich Hobby-Köchinnen und Hobby-Köche mit Behinderung einmal in der Woche zum Schnibbeln, Rühren, Mixen, Kochen und gemeinsamen Essen.

„Aus dem Kochkursangebot des Familien unterstützenden Dienstes hat sich ein Kochclub entwickelt. Begeisterte Hobbyköche probieren jede Woche Neues aus und dokumentieren ihre Rezepte mit zahlreichen Fotos“, erklärte Alexander Frings, Leiter des Familien unterstützenden Dienstes.

Eine erste Auswahl dieser Rezepte war im Winter 2014 erschienen. Die Bücher wurden deutschlandweit verkauft und waren damals so schnell vergriffen, dass es nachgedruckt werden musste.

Zum Kochbuch verkauft die Lebenshilfe einen passenden Becher in leichter Sprache, mit dem alle Rezepte nachgekocht und die Zutaten einfach abgemessen werden können. „Der Becher hat nur einen Strich. Alle Zutaten werden entsprechend mit einem halben oder vollen Becher dosiert, man benötigt keine Waage oder sonstige Hilfsmittel, so macht das Nachkochen richtig Spaß“, erläuterte Kursleiterin und Autorin Claudia Rosenkranz.

Im neuen Kochbuch finden sich auf 76 Seiten finden sich 35 Rezepte: vom Gurkensalat über Garnelen im Speckmantel bis zum Apfel-Birnen-Crumble. Die leicht verständlichen Kochanleitungen werden Schritt für Schritt in zahlreichen Bildern erklärt.

Das Kochbuch kostet zehn Euro und ist im Set mit Messbecher für 13,50 Euro erhältlich in der Buchhandlung Gollen­stede in Heinsberg (Hochstraße 127), in den Lebenshilfe-Cafés sowie am Info- und Servicepunkt im Lebenshilfe-Center in Oberbruch (Richard-Wagner-Straße 5).

Eine Bestellung bei der Lebenshilfe ist auch möglich unter Telefon 02452/969-0 (von montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 15 Uhr). Die Kochbücher sind auch ausleihbar in den städtischen Bibliotheken in Geilenkirchen, Heinsberg und Erkelenz.