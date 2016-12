Kreis Heinsberg.

Der Blick zurück auf das Jahr 2016 wäre natürlich nicht komplett, wenn er nicht das Thema „Flüchtlinge“ aufgreifen würde, sagte Landrat Stephan Pusch in seiner Rede in der letzten Kreistagssitzung des Jahres. „Viele von uns haben die unterschiedlichsten Facetten des Themas erlebt. Ich habe Menschen erlebt, die froh und glücklich sind, dem Bürgerkrieg in Syrien entkommen zu sein, die froh und glücklich sind, dass unser Land ihnen so sehr hilft. Wir haben aber auch Menschen erlebt, die vermeintlich als Schutzsuchende in unser Land gekommen sind, um dann Terror und Gewalt auszuüben. Vor diesem Hintergrund sollten wir die Diskussion um Flüchtlinge, Migranten und Integration objektiv und ohne Ideologie – gleich welcher Art – führen. Das Thema ist zu ernst, um es Ideologen und Extremisten zu überlassen“, so der Christdemokrat.