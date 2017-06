Landrat steht Kindern Rede und Antwort

Kreis Heinsberg.

Was ist ein Landrat und wer steckt dahinter? Wie funktioniert Demokratie und was meint eigentlich Partizipation? Kinder der AWO-Kindertagesstätte in Waldfeucht-Braunsrath haben zu diesen Fragen Landrat Stephan Pusch zu sich eingeladen, der der Einladung sehr gerne gefolgt ist.