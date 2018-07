Kreis Heinsberg - Kurs für Mitarbeiter der kirchlichen Jugendarbeit

Kreis Heinsberg. Die kirchliche Jugendarbeit der Regionen Mönchengladbach und Heinsberg bietet einen Jugendleiter-Kurs für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit ab 16 Jahren an.

Die Fortbildung findet in der ersten Herbstferienwoche von Montag, 15. Oktober, 10 Uhr, bis Freitag, 19. Oktober, 15 Uhr, im Wilhelm-Kliewer-Haus in Mönchengladbach statt. Das gesamte Seminar ist in Verbindung mit einem Erste-Hilfe-Kurs Voraussetzung zur Beantragung der Jugendleiter-Card (Juleica).

Die Jugendleiter-Card ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber.

Die Kosten betragen 95 Euro für Personen kirchlicher Einrichtungen und 110 Euro für Personen nicht kirchlicher Einrichtungen für das Programm, Unterkunft und Verpflegung.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei Willi Acker, Büro der Regionaldekane Mönchengladbach und Heinsberg, 02161 /980624, willi.acker@bistum-aachen.de .