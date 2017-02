Kult-Talker Domian redet in Erkelenz

Kreis Heinsberg.

Domian gilt als Kult-Talker. 21 Jahre lang war er offenes Ohr und Therapeut am anderen Ende der Leitung. Nach mehr als 25 000 Gesprächen gibt es natürlich viele krasse Geschichte zu erzählen. Und das macht Jürgen Domian am Sonntag, 28. Mai, live in der Stadthalle Erkelenz.