Kult-Talker Domian am 28. Mai in Erkelenz

Kreis Heinsberg. Domian gilt als Kult-Talker: Bevor er im Dezember vergangenen Jahres seine letzte Sendung machte, waren die Telefonleitungen im WDR Fernsehen und in 1Live mehr als 20 Jahre lang offen für alle: Etwa 25 000 Anrufer haben ihre Geschichten mit Jürgen Domian und dem Publikum geteilt. Er war offenes Ohr und Therapeut am anderen Ende der Leitung. Da gibt es natürlich viele krasse Geschichten zu erzählen

Und das macht Jürgen Domian am Sonntag, 28. Mai, live in der Stadthalle in Erkelenz am Franziskanerplatz. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind auch erhältlich in den Servicestellen des Zeitungsverlages.

Kreis Heinsberg. Der Naturpark Schwalm-Nette macht auf eine vogelkundliche Wanderung aufmerksam. Sie findet am kommenden Sonntag, 21. Mai, von 6 bis 12 Uhr statt. Dr. Heinrich Gerards vom Nabu begleitet die Teilnehmer zu den Maasduinen bei Arcen. Die Route führt durch lichte Eichen- und Birkenwälder, große Heideflächen und vorbei an kleinen Gewässern.

Die Wanderer können ­Vögel wie Trauerschnäpper, Gartenrotschwanz, Heidelerche, Feldschwirl und Blau- und Schwarzkehlchen bestaunen. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber der katholischen ­Kirche in Arsbeck an der Heiderstraße / Heuchterstraße in Arsbeck. Die Teilnehmer sollten feste Schuhe anziehen und ein Fernglas mitbringen, rät der ­Naturpark.

Kreis Heinsberg. Die in Heinsberg ansässige BKK Euregio hat unter dem Titel „Natürlich gesund“ eine neue Broschüre ­herausgegeben. In der 36-seitigen Broschüre werden altbewährte Hausmittel vorgestellt.

„Heutzutage erfreuen sich altbewährte Hausmittel eines wieder geweckten Interesses, denn ätherische Öle, Gewürze und andere natürliche Helfer bieten vielfältige Möglichkeiten, um Unwohlsein und Erkrankungen vorzubeugen oder diese zu lindern“, erklärte Hans-Peter Hilgers, Vorstand der BKK Euregio, die Idee zur Herausgabe der Broschüre. Die Broschüre „Natürlich gesund“ ist bei der BKK ­Euregio in Heinsberg-Ober­bruch an der Boos-Fremery-62 kostenfrei erhältlich.