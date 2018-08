Kreis Heinsberg - Künstler-Forum Schloss Zweibrüggen lädt zur Jahresausstellung

Kreis Heinsberg. Nach der großen Aufmerksamkeit, die die beiden vorangegangenen Jahresausstellungen des Übach-Palenberger Künstler-Forums Schloss Zweibrüggen gefunden haben, lädt der Verein auch in diesem Jahr wieder regionale, überregionale und internationale Künstler zur Teilnahme ein.

Die Ausstellung findet vom 11. November bis zum 2. Dezember im Übach-Palenberger Schloss Zweibrüggen statt.

Erklärtes Ziel des Forums ist es, einen möglichst repräsentativen Querschnitt der künstlerischen Aktivitäten auch über die Grenzen der Region hinaus zu bieten und das Schloss Zweibrüggen dem Ziel eines Zentrums für bildende Kunst einen weiteren Schritt näher zu bringen.

Aufgerufen sind die Mitglieder des Künstler-Forums Schloss Zweibrüggen, aber auch weitere Künstler aus der Region sowie aus dem überregionalen und internationalen Umfeld, sich mit ihren Werken aus den Bereichen der Malerei, Zeichnung, Grafik, Druckgrafik, Fotografie sowie mit kleineren Skulpturen zu bewerben.

Um eine qualitativ wertvolle Ausstellung zu gewährleisten, wurde wieder eine Jury mit erfahrenen Experten bestimmt, die eingehenden Bewerbungen zu bewerten und zu jurieren.

Für diese Jury haben sich Helga Scholl (Raum für Kunst Aachen Elisengalerie), Prof. Dr. Fritz G. Rohde (Forum für Kunst und Kultur Herzogenrath) und Prof. Gerhard Hahn (Hochschule Niederrhein Krefeld – Fachbereich Design) zur Verfügung gestellt.

„So soll ein hohes Niveau der Ausstellung garantiert werden, was wiederum Voraussetzung für die Teilnahme etablierter Künstler ist“, erklärte das Künstler-Forum.

Als Kurator der Ausstellung fungiert in bewährter Manier Prof. Dieter Crumbiegel, Vorsitzender des Künstler-Forums Schloss Zweibrüggen.

Anmeldungen beziehungsweise Bewerbungen sind bis spätestens 31. August möglich. Sie sind per Post zu richten an den Organisator der Ausschreibung: Künstler-Forum Schloss Zweibrüggen c/o Joep Albertz, Von-Humboldt-Straße 83, 52511 Geilenkirchen. Ein Freiumschlag für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ist beizufügen, erklärte der Verein.

Die entsprechenden Anmeldeformulare sind in deutscher und niederländischer Ausfertigung auch auf der Internetseite des Künstler-Forums Schloss Zweibrüggen zu finden.