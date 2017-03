Nur noch wenige Eintrittskarten erhältlich

Die KSB-Sportgala 2017 in der Stadthalle von Erkelenz beginnt am Samstag, 1. April, um 19 Uhr; Einlass ist ab 18 Uhr. Die Gala wird von der Fernsehjournalistin Okka Gundel moderiert.

Die Preisverleihung im festlichen Rahmen ist nicht verbunden mit dem unterhaltsamen Programm, sondern auch wieder mit einem mehrgängigen Menü vom Partyservice Schneebesen aus Geilenkirchen.

Eintrittskarten für die Sportgala können in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes in Heinsberg-Kirchhoven an der Stapper Straße 36 bestellt werden. Im Eintrittspreis von 35 Euro sind enthalten: ­Eintritt zur Veranstaltung, Rahmenprogramm (mit Stangenakrobat und Comedy-Artist Noah Chorny aus Bergisch Gladbach, Showtanzgruppe Rhythm Attack vom TSV Geilenkirchenund Band der Jugendmusikschule Heinsberg), serviertes Menü, integriert im Programmablauf, und Getränke. Gruppen haben die Gelegenheit, ­Tische zu reservieren.

Weitere Informationen gibt es über die KSB-Geschäftsstelle unter Telefon 02452/904005 oder direkt bei Organisatorin Anouk Reichardt unter Telefon 0177/2433208.