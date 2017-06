Kreiswettbewerb: Jury sucht Dorf mit Zukunft Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2017, 15:28 Uhr

Kreis Heinsberg. Bald wird es ernst: Am 26. Juni startet die Kreiskommission unter Vorsitz von Heiner-Josef Molz die Bereisung der Dörfer, die an dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. In diesem Jahr präsentieren sich insgesamt 29 Dörfer dem Urteil der Jury, die fünf Tage lang unterwegs ist.