Kreisschulsportfest: Vom Lauf über Sprung bis zum Wurf

Kreis Heinsberg.

Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler waren im Willy-Stein-Stadion in Erkelenz an der Westpromenade aktiv: Im Rahmen des Landessportfestes der Schulen richtete der Ausschuss für den Schulsport das Kreisschulsportfest in der Leichtathletik für die Wettkampfklassen I bis IV aus.