Kreismusikschule lädt zu „Musik im Grünen“

Erkelenz. Anders als bei „Jazz am Ring“ stehen in diesem Jahr Schülergruppen und Orchester im Mittelpunkt. Los geht es um 17 Uhr mit einem Offenen Singen von Sommerliedern mit dem Kinderchor Kunterbunt. Das Konzert im Garten der Kreismusikschule Heinsberg in Erkelenz am Schulring 38 steht diesmal unter dem Motto „Musik im Grünen“.

Am Samstag, 24. Juni, ab 17 Uhr setzt die Kreismusikschule auf schönes Wetter zu Musik unter freiem Himmel und guten Gesprächen. Gegen 17.45 Uhr spielt ein großes JeKits-Orchester mit einer großen Bandbreite von Instrumenten mit Schülern der Grundschulen Baal und Schaufenberg.

Um 18.30 Uhr etwa schließt sich das Querflötenorchester an mit klassischer und populärer Musik, gefolgt vom Sinfonieorchester, das neben bekannten klassischen Werken von Vivaldi und Tschaikowsky beliebte Filmmusiken im Programm hat.

Zum Abschluss spielt gegen 20.15 Uhr Jazzlife, die Bigband der Kreismusikschule. Sie feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. In bewährter Manier will die Band mit ihrem breiten Repertoire vom klassischem Swing und Jazz bis zu Pop-Hits überzeugen.

Der Förderkreis hat während des Konzertes den Biergarten geöffnet und sorgt mit Gegrilltem und kühlen Getränken für das leibliche Wohl. Bei schlechter Witterung findet „Musik im Grünen“ im Atrium des Berufskollegs in Erkelenz am Schulring 40 statt, teilte die Kreismusikschule mit.