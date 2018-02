Votum über Allgemeinen Vertreter erst im Kreistag

Vertagt wurde am Dienstagabend im Kreisausschuss die kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzte Bestellung eines Allgemeinen Vertreters für den Landrat in der Kreisverwaltung. Es gab keine Abstimmung.

Landrat Stephan Pusch (CDU) hatte vorgeschlagen, dass Dezernent Philipp Schneider im April Nachfolger von Dezernentin Liesel Machat ­(Altersteilzeit) in dieser Funktion werden soll.

In der Fraktionsvorsitzendenrunde habe man sich darauf verständigt, den Punkt im Kreisausschuss abzusetzen, so Pusch. Abgestimmt werden soll also erst in der Kreistagssitzung am 22. Februar. Ohnehin ist der Kreistag in dieser Frage das entscheidende Gremium.

Der Landrat erklärte am Abend auf Nachfrage, von einzelnen Fraktionen sei noch Beratungsbedarf angemeldet worden.