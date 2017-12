Kreis Heinsberg: Zustimmung zum Etat wächst

Kreis Heinsberg.

Nachdem CDU und SPD bereits im Finanzausschuss ihre Zustimmung zum Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 in einem entsprechenden Votum zum Ausdruck gebracht hatten, reihte sich nun am Dienstagabend im Kreisausschuss, der unter Vorsitz von Landrat Stephan Pusch (CDU) tagte, auch die FDP in das Ja-Lager ein.