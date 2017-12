Kreis-Haushalt: Entspannung, aber keine Entwarnung Letzte Aktualisierung: 5. Dezember 2017, 19:52 Uhr

Kreis Heinsberg. Für den Kreis-Haushalt 2018, über den in der Kreistagssitzung am 21. Dezember abgestimmt werden soll, zeichnet sich eine breite Mehrheit ab: Im Finanzausschuss, der am Dienstagabend unter Vorsitz von Siegfried Przibylla (CDU) im Kreishaus tagte, votierten sowohl die Christdemokraten als auch die Sozialdemokraten mit Ja. Die anderen, kleineren Fraktionen meldeten noch Beratungsbedarf an und enthielten sich der Stimme.