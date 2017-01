Kreis Heinsberg.

„Auf Sterben in Würde gibt es einen rechtlichen Anspruch.“ Dies erklärte die Arbeiterwohlfahrt. Um den Bewohnern des Awo-Altenzentrums in Heinsberg und des Carolus-Seniorenzentrums in Übach-Palenberg am Lebensende noch besser beistehen zu können, hat die Arbeiterwohlfahrt, vertreten durch Geschäftsführer Andreas Wagner sowie Einrichtungsleiter Wilhelm Schmitz, einen Kooperationsvertrag mit dem ambulanten Hospizdienst ­Camino abgeschlossen.