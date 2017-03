Kreis Heinsberg.

In die Zeit des Hochbarocks entführte das fünfte Meisterkonzert der Anton-Heinen-Volkshochschule in dieser Saison die zahlreichen Zuhörer in der Erkelenzer Stadthalle. Das Cicerone Ensemble brachte Werke von Jean Baptiste Barrière, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Francesco Geminiani, Johann Christian Bach, Johann Heinrich Roman und Johann Joachim Quantz zu Gehör.