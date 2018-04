Kreis Heinsberg.

Die Fachschule für Technik im Berufskolleg Ernährung – Sozialwesen – Technik des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen hat in diesem Jahr gleich zwei Präsentationen der Projektarbeiten aus der Fachrichtung Elektrotechnik: in der vergangenen Woche und an diesem Montag. Die Teams der aktuellen Abschlussklasse präsentieren die hart erarbeiteten Ergebnisse ihrer dreimonatigen Projektphase.