Kreis Heinsberg - Jugendwerkstatt Hilfarth feiert 40-jähriges Bestehen

Kreis Heinsberg. Seit 40 Jahren besteht nun schon die Jugendwerkstatt Hilfarth. Diesen runden Geburtstag nimmt die Einrichtung zum Anlass, am kommenden Samstag, 9. Juni zu feiern.

Musik und Jünter

im Programm Die offizielle Jubiläumsfeier der Jugendwerkstatt in Hilfarth an der Fichtenstraße 1 ist am kommenden Samstag, 9. Juni, um 11 Uhr. Anschließend gibt es über den Tag verteilt ein unterhaltsames Programm mit dem Projektchor Instrument of Peace, Fatima (afrikanische Trommelkunst) und Borussia Mönchengladbachs Maskottchen Jünter.

Die offizielle Jubiläumsfeier beginnt um 11 Uhr. Dieser schließt sich ein unterhaltsames Programm an. Die Jugendwerkstatt befindet sich in Hückelhoven-Hilfarth an der Fichtenstraße 1. Sie ist nach Angaben des Caritasverbandes die einzige Einrichtung im Kreis Heinsberg, die nach dem Landesjugendprogramm „Sozialpädagogische Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule zum Beruf“ gefördert wird.

Begonnen hat ihre Geschichte im Jahr 1978. Damals wurde sie aufgrund der Jugendarbeitslosigkeit ins Leben gerufen und war in städtischer Trägerschaft. Im Jahr 2001 übernahm der Caritasverband die Trägerschaft von der Stadt Hückelhoven und erweiterte die Werkeinrichtung um eine Gruppe in der Schulwerkstatt in Geilenkirchen. Der Standort der Jugendwerkstatt indessen wechselte im Laufe der Jahre. Endgültig bezog sie im September 2002 ihr Domizil in Hilfarth an der Fichtenstraße.

Als offene und freiwillige Maßnahme bietet sie 16 Teilnehmern bis zu einem Jahr die Möglichkeit, in Form von Theorie und Praxis allgemeine, berufs- und arbeitsweltbezogene Schlüsselkompetenzen zu erwerben. Die Jugendlichen können entweder im Werkbereich Metall oder im Werkbereich Hauswirtschaft mit jeweils acht Teilnehmern arbeiten. Hinzu kommt der Stützunterricht in Kleingruppen mit maximal vier Schülern, in dem Basiswissen fächerübergreifend vermittelt wird.

„Die Jugendlichen werden in der Jugendwerkstatt individuell gefördert“, erklärte Simone Jansen, Leiterin der Jugendwerkstatt. Sie würden die wichtigsten Grundsätze des Arbeitslebens und des sozialen Miteinanders wie Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, Sauberkeit, Ordnung, Einhalten von Regeln, Achtung des Anderen sowie gewaltfreie Konfliktlösung erlernen. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Elternarbeit, so Jansen.

Damit dies alles gelingt, bedarf es eines eingespielten Teams. Dieses besteht aus einem Schlossermeister, einer Hauswirtschafterin, einer Lehrerin, einer Diplom-Sozialpädagogin und einer Verwaltungskraft.

Seit 1978 haben laut Caritasverband für die Region Heinsberg etwa 1450 Jugendliche die Jugendwerkstatt besucht.