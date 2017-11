Kreis Heinsberg.

So erfreulich die Stabilität bei der allgemeinen Kreisumlage für die zehn kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist (sie sollen laut Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 insgesamt 127 Millionen Euro an den Kreis zahlen – die identische Summe wie im Planansatz des 2017er Etats), so bitter war die Kunde mit Blick auf den Umlagebedarf für das Kreisjugendamt: Er steigt von 24,2 auf 26,5 Millionen Euro.