Kreis Heinsberg.

„Sollen die Bußgelder im Straßenverkehr in Abhängigkeit vom Einkommen gestaffelt werden?“ lautete im Berufskolleg des Kreises Heinsberg in Erkelenz die zu diskutierende Fragestellung beim schulinternen Wettbewerb „Jugend debattiert“, einem Projekt zur sprachlich-politischen Bildung an weiterführenden Schulen in Deutschland.