„Jugend debattiert“:

So geht es weiter

Im Rahmen von „Jugend debattiert“ wird am Donnerstag, 15. Februar, ab 10.30 Uhr im Kreisgymnasium Heinsberg und in der Realschule Heinsberg der Regionalverbundwettbewerb für die Sekundarstufe I und II ausgetragen. Das Regionalfinale folgt am Dienstag, 27. Februar, ab 18 Uhr im Aachener Gymnasium St. Leonhard.

Mit 16 teilnehmenden Schulen aus Städteregion Aachen und Kreis Heinsberg ist der Regionalverbund Köln I einer der größten im Land.