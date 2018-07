Kreis Heinsberg - Integratives Schwimmprojekt ist Erfolg

Kreis Heinsberg. „Fit fürs Schwimmbad“ heißt das Projekt, das jetzt im Hallenbad Waldfeucht-Haaren erfolgreich veranstaltet wurde. Neu zugewanderte Schüler – in der Regel Nichtschwimmer – waren die Zielgruppe der Initiatoren vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Heinsberg und des Kreissportbundes Heinsberg.

„Integration durch Sport“ lautete das Motto, diesmal mit dem Ziel, Schutz vor Ertrinken, Kennenlernen der Baderegeln und Wassergewöhnung. In der Folge sei es möglich, so die Initiatoren, Freizeitangebote zu nutzen und am Sportunterricht teilzunehmen. Außerdem könne so das Interesse am außerschulischen Sport sowie am Vereinsleben geweckt werden.

Die beiden Ehrenamtler Gerd Schütz und Erich Funda von der DLRG, unterstützt von den Lehrern des Kommunalen Integrationszentrums, Simone Claßen, Wolfgang Klein und Daniel Bani-Shoraka, und Dieter Bransch (Kreissportbund) leiteten die Projekttage. Insgesamt nahmen 16 Schülerinnen und Schüler der Katholischen Grundschule Haaren teil, die wiederum von ihren Lehrerinnen Heitzer und Smeetz begleitet wurden. Unterstützt wurde das Projekt zudem vom Schulamt des Kreises Heinsberg. Die Gemeinde Waldfeucht hatte an den Projekttagen die kostenfreie Teilnahme der Gruppe ermöglicht, weshalb auch Bürgermeister Heinz-Josef Schrammen bei der Übergabe der Urkunden nach erfolgreicher Teilnahme herzlich gratulierte.

Bereits in der ersten Woche konnten fünf Kinder das Seepferdchen erwerben, und auch in der zweiten Woche wurden Schwimmabzeichen gemacht.

Das positive Ergebnis bestärkt die Initiatoren, so die Bilanz. Eine Fortführung und Ausweitung des Programms in anderen Kommunen ist geplant.