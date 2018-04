Waldfeucht-Haaren.

Eine große Geburtstagsfeier stand in der Selfkanthalle in Haaren an. „Instrument of peace“ gab aus diesem Anlass ein großes Jubiläumskonzert. Entstanden ist das Chorprojekt vor zehn Jahren, als sich die Mitglieder der Kirchenchöre aus Bocket, Braunsrath und Haaren dazu entschlossen hatten, einmal gemeinsam zu singen.