Für die Infoveranstaltung in Hückelhoven sind Anmeldungen noch möglich

Die Informationsveranstaltung der Initiative „Gesunde Unternehmenskultur im Kreis Heinsberg“ und der Deutschen Rentenversicherung Rheinland für Arbeitgeber und Personalverantwortliche, die von unserer Zeitung als Medienpartner begleitet und von Regionalredakteur Dieter Schuhmachers moderiert wird, findet am Mittwoch, 8. März, 18 Uhr, im Gründer- und Service-Zentrum Hückelhoven (GSZH) in Hückelhoven an der Rheinstraße 7 (Medienraum in Haus 5) statt.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen sind noch möglich per E-Mail an info@wfg-kreis-heinsberg.de oder per Fax an die Nummer 02452/131850 oder im Internet unter www.guk-hs.de.