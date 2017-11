Kreis Heinsberg.

Es ist gute Tradition zum Jahresende bei einem guten Essen zusammenzukommen, einen Blick in die Zukunft zu werfen und diejenigen zu Ehren, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht haben. Der Kreisverband Heinsberg der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) tat dies jüngst in der Gaststätte Bodens in Heinsberg-Kirchhoven.