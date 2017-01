In unter einem Jahr zum Abitur: Neues Bildungsangebot Letzte Aktualisierung: 5. Januar 2017, 13:00 Uhr

Kreis Heinsberg. Mit Fachhochschulreife und beruflicher Praxis in weniger als einem Jahr zum Abitur: Diese Möglichkeit bietet die neue Fachoberschule Klasse 13 am Berufskolleg Wirtschaft des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen.